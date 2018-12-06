Родилась второй раз: жительница Унген пришла в себя через 10 дней после комы (ФОТО)

В среду, 5 декабря, Зинаида отметила свой 35-летний юбилей. Можно с уверенностью сказать, что женщина родилась второй раз. Мать двоих детей очнулась после комы, в которой пробыла 10 дней.

Эмоциональная и тревожная история женщины была обнародована врачами из Городской клинической больницы № 1.

13 ноября после операции женщине стало становиться хуже. Сотрудники службы AVIASAN доставили пациентку из Унген в муниципальную клиническую больницу №1 в крайне тяжёлом состоянии: кома IV степени, септический шок, сепсис, синдром множественной органной дисфункции, септическая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, гепаторенальный синдром, отёк головного мозга, ДВС-синдром.

В течение 10 дней пациентка находилась в коме под наблюдением различных специалистов и на интенсивном лечении, передаёт v8.md. Через 20 дней, проведённых в реанимации, Зинаида пришла в себя и отпраздновала своё 35-летие вместе с друзьями и врачами, которых она поблагодарила за своё спасение.

Женщина всё ещё находится в больнице для дальнейшего лечения и реабилитации, однако теперь её жизни ничто не угрожает.