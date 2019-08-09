Родилась в рубашке: девочка выбежала на проезжую часть, чтобы спасти собаку (ВИДЕО)

Родилась в рубашке: девочка выбежала на проезжую часть, чтобы спасти собаку (ВИДЕО)

В шаге от трагедии оказалась несовершеннолетняя жительница столицы, которая выбежала на дорогу, пытаясь догнать сбежавшего пса. Инцидент произошёл на улице Куза-Водэ в секторе Ботаника.

К счастью, проезжающим мимо водителям удалось вовремя затормозить и избежать трагедии. Опасный момент попал на камеру, установленную в салоне одного из участников дорожного движения, пишет canal3.md.

Видео, опубликованное в соцсетях, быстро набрало десятки комментариев. Некоторые посчитали, что родители девочки должны ответить за то, что оставили ребёнка без присмотра. Другие, однако, высоко оценили любовь ребёнка к животным и выразили восхищение подобным поступком.

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