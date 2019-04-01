Родила и закопала: молдаванка в Италии избавилась от своего новорождённого ребёнка

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20-летняя уроженка Молдовы похоронила своего новорождённого ребёнка в саду. Женщина работала сиделкой в итальянской провинции. Новорождённого она закопала на приусадебном участке своего работодателя.

Как пишет местная пресса, инцидент произошёл в коммуне Чиро провинции Кротоне. Жуткую находку обнаружила гражданка Румынии, которая сейчас работает в доме, где молдаванка проработала несколько месяцев. Женщина нашла труп ребёнка во время работ в саду. Всё произошло 26 марта, пишет jurnal.md.

О страшной находке сообщили в полицию. Вскоре гражданка Молдовы, которая работала в том же доме до декабря прошлого года, была задержана. Молдаванка рассказала, что забеременела ещё в Молдове, а родила самостоятельно в Италии перед Рождеством. Ребёнок родился мёртвым, и поэтому испуганная мать решила похоронить его в саду.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.