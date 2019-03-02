Робот весом более тонны выставлен в Национальном музее истории Молдовы

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Международная звезда, робот Титан, весом более тонны и ростом 2,4 метра, будет выставлен на десять дней в рамках выставки-фестиваля INNOVATIC FEST ROBOSHOW, которая открылась в Национальном музее истории Молдовы.

Директор компании, организовавшей мероприятие, Дмитрий Сергеев отметил, что робот Титан – огромный и забавный.

– Он является звездой многих ТВ-передач и героем более 20 международных мероприятий, среди которых Гран-При Формулы-1 в Абу-Даби. Специально для Молдовы он выучил государственный язык, – сказал Сергеев.

По его словам, на выставке зрители смогут ознакомиться с роботами Thespian, Promobot и их друзьями.

– Здесь посетители смогут послушать песни и стихи, наблюдать за тем, как пауки-роботы легко преодолевают препятствия, танцевать с роботами. Всего на выставке 30 роботов и интерактивных зон, – добавил Дмитрий Сергеев.

Выставка INNOVATIC FEST ROBOSHOW будет открыта до 12 мая, пишет moldpres.md.