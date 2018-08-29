РКБ атакуют тараканы: пациенты жалуются, что насекомые без стеснения ползают и по ним (ФОТО, ВИДЕО)

РКБ атакуют тараканы: пациенты жалуются, что насекомые без стеснения ползают и по ним (ФОТО, ВИДЕО)

Настоящий шок испытал пациент Республиканской клинической больницы, который запечатлел на видео, как гадкие насекомые ползают всюду: по полу, по стенам, столу и раковине.

Автор видеоролика, который пожелал остаться анонимом, утверждает, что кадры были сняты в отделении оториноларингологии, пишет unimedia.info. На кадрах видно, что тараканы свободно разгуливают по палате, залезая к пациентам даже в койки.

– Вчера, 28 августа, меня положили в республиканскую больницу для возможного проведения операции. День прошёл, а ближе к ночи я почувствовал, что по мне кто-то ползает. Открыл глаза, смотрю, а там таракан. Я встал с койки и увидел этот кошмар в палате, – рассказал пациент.

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