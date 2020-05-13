Рэйляну: Обращение “Про-Молдова” в КС обличило всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива

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За день до заседания Высшего совета безопасности группа “Про-Молдова” обратилась в Конституционный суд для того, чтобы инстанция высказалась по поводу конституционности полномочий ВСБ. Цель этого обращения лежит на поверхности и заключается в том, чтобы затянуть процесс раскрытия двух масштабных экономических преступлений. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Адела Рэйляну.

– Похоже, что лагерь, в которой входит бывший демократ Сырбу (автор обращения в КС – прим.ред.) пришел в отчаяние, раз решил использовать последнее “убежище” – Конституционный суд Домники Маноле. “Штирлиц” понял, что его раскрыли, но это уже не имело значения, ведь под ногами горела земля. Сергей, вот так вот взять и “сдать” всю шайку территориальных организаций Майями и Тель-Авива? – отметила она.

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