Рядом с Молдовой произошло землетрясение

0

Землетрясение произошло в Румынии, в сейсмической зоне Вранча, округ Бузэу. Его магнитуда составила 3,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром, в 03.38, на глубине 134 километров.

По данным Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP) Румынии, землетрясение произошло вблизи городов: Нехою (23 км), Ковасна (44 км), Бузэу (55 км), Ынторсура-Бузэулуй (50 км) и Мизил (55 км). Стоит отметить, что с начала текущего месяца в Румынии произошло 18 землетрясений с магнитудой от 2,1 до 4,2 по шкале Рихтера.

В этом году в Румынии самое сильное землетрясение произошло 9 января в округе Бузэу. Его магнитуда составила 4,4 бала по шкале Рихтера, передаёт protv.md.