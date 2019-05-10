Рядом с Молдовой произошло очередное землетрясение

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Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром в Румынии, в сейсмической зоне Вранча. Землетрясение произошло на глубине 122 километров. Его магнитуда составила 3.6 балла по шкале Рихтера.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составило 1 деление шкалы Меркалли, пишет tv8.md со ссылкой на agerpres.ro. Толчки произошли вблизи следующих городов – Нехою (30 км), Ковасна (46 км), Ынторсура-Бузэулуй (55 км), Бузэу (55 км), Мизил (59 км).

Стоит отметить, что в мае в Румынии произошло уже 7 землетрясений с магнитудой от 2.1 до 4 баллов по шкале Рихтера.