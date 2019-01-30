Рядом с Молдовой официально объявлена эпидемия гриппа: от болезни скончались 56 человек

0

Министерство здравоохранения соседней нам Румынии получило отчёт от Национального института общественного здоровья, согласно которому в стране регистрируется всё больше случаев гриппа. В связи с этим в стране была официально объявлена эпидемия гриппа.

В Румынии число скончавшихся от гриппа достигло уже 56 человек, пишет realitatea.md. По словам министра здравоохранения Румынии Сорина Пынтя, количество вирусных инфекций превышает норму уже третью неделю подряд. Поэтому было принято решение объявить эпидемию гриппа.

Власти соседней страны считают, что нет повода для паники, однако ввели ряд мер по предотвращению распространения гриппа, среди которых и запрет на посещение пациентов, проходящих лечение в отделах больниц с повышенным риском. Кроме этого, население призвали посещать врачей при первых симптомах болезни и обеспечить изоляцию больного.

По мнению врачей, вода и мыло в данной ситуации – это святое. Было бы не лишним также носить защитные маски, но в этом случае очень важно правильно её надеть. Но главным всё же является соблюдение правил личной гигиены.