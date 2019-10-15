Ряд столичных домов останется завтра без воды

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На нескольких столичных улицах в среду, 16 октября, будет приостановлена подача воды. Отключения запланированы в период с 09.00 до 20.00.

Водоснабжение будет приостановлено на улицах: Романэ, 19, 22, 24, включая номера с дробью, А. Пушкина, 51, 47, 49, 53, 56, 58, включая номера с дробью, Пьяца Веке, 4, 6, 8, 10. Также речь идёт об улицах Г. Кошбук, 11, 13, Кахул, 16-26, включая номера с дробью, Гр. Уреке, 56–58, включая номера с дробью, ул. А. Влахуцэ, пишет ipn.md.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.