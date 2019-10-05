Ряд сёл в Бессарабке, Комрате и Штефан-Водэ останется без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 5 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Бессарабке:

с. Абаклия: ул. 31 Августа, Руссо, Донич, Матеевич, Когыльник, Дачия, Грэдинилор, Додика, Индепенденцей, Якир, Секриеру, Толстой, Ливезилор, Еминеску, Фрунзе, Молдова, Абаклия, Лазо, Спиталулуй, Школьная, Терешкова, Александри – частично с 09:30 до 18:30.

с. Иордановка: ул. М. Фрунзе, Мира, Молодёжная, Иордановка, Лазо – частично с 09:30 до 18:30.

Перерывы в электроснабжении ожидаются в Комрате:

с. Баурчи: ул. 1 Мая, 40 лет Октября, 60 лет Октября, Пушкина, Больничная, Чапаева, Виноградная, пер. 1 Мая – частично с 09:30 до 18:30.

Также света не будет и в Штефан-Водском районе. Обесточенными окажутся жильцы следующих домов:

с. Паланка: ул. Дойна, М. Еминеску, Нистрянэ, Паланка, Пэчий, Северная, Суворово – частично с 08:10 до 20:10.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.