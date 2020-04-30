Ряд предложений по поддержке частного сектора представила правительству Ассоциация европейского бизнеса

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Премьер-министр Ион Кику побеседовал сегодня с председателем Ассоциации европейского бизнеса Ласло Диоши и исполнительным директором ассоциации Марианной Руфа. Дискуссия была сосредоточено на экономических последствиях действий, предпринятых для борьбы с эпидемией Covid-19 как на национальном, так и на мировом уровне.

Представители ассоциации приветствовали открытый диалог с правительством в этот период и представили премьер-министру ряд предложений о мерах по поддержке частного сектора, передаёт moldpres.md.

Премьер-министр приветствовал участие ассоциации и призвал бизнес-сообщество понять социально-экономические обстоятельства, вызванные эпидемией, и ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением инфекции. Было подтверждено намерение поддерживать конструктивный диалог с бизнес-средой в целях определения подходящих решений для сохранения рабочих мест и стимулирования развития.

Ион Кику сообщил о дефиците бюджета в 16,2 млрд леев, который предполагает крупные инвестиционные программы в дорожную инфраструктуру и сельское хозяйство, направленные на модернизацию страны. Государственные инвестиции призваны стимулировать модернизацию страны, поощрять предпринимательство, открывать возможности трудоустройства, в том числе для возвращающихся домой соотечественников, и сохранить потребление. Кабинет министров изучает возможность субсидирования процентов по кредитам для бизнеса, а также другие меры поддержки. Была сохранена платежеспособность государства и не допущено обесценивание национальной валюты.

Премьер согласился присутствовать на заседании с членами ассоциации, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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