Ряд отечественных компаний перепрофилировались на производство медицинского оборудования

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Несколько компаний автомобильного сектора решили перепрофилировать свою деятельность в контексте пандемии и перешли от производства чехлов для автомобилей к производству средств индивидуальной защиты: масок, комбинезонов, бахил и экранов. Этот процесс обсудили министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и группа международных экспертов.

Первой перепрофилировавшейся компанией стала “Confezioni Andrea MDV SRL” в Сороках. Предприятие с итальянским капиталом насчитывает более 800 сотрудников и располагает сложным парком производственного оборудования. В период карантина компания ежедневно производит более 5700 комбинезонов для медицинских учреждений страны и обеспечивает более 320 рабочих мест. Мощность предприятия – около 30 тысяч защитных костюмов.

Другая компания, которая стала производить защитное снаряжение, – “APM Automotive Protection SRL” в Бричанах. В фирме со словацко-немецким капиталом работают более 280 человек, она производит более 3000 комбинезонов в неделю, обеспечивая 40 рабочих мест. А предприятие “ConTeyor SRL” с польским капиталом в Каушанском районе изменило свою производственную линию и сейчас производит козырьки и защитные маски.

По словам министра экономики, такое перепрофилирование деятельности благоприятно как для инвесторов, так и для медицинских учреждений нашей страны, передаёт moldpres.md.

– Снабжение санитарными материалами имеет важное значение в этот период. Мы поощряем и поддерживаем компании, которые вносят свой вклад в обеспечение врачей необходимыми защитными средствами, – отметил Сергей Райлян.

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