Ряд нарушений зарегистрирован на границе в течение суток

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 незаконное пересечение молдо-украинской границы;

4 человека нарушили режим КПП;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 49 973. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 374. Из общего числа людей, пересёкших границу, 25 778 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 468.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 968 пересечений,

КПП «Леушены» – 8 567 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 520 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 782 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 050 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 491 пересечение.