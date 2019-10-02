Ряд нарушений зарегистрирован на границе в течение суток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 незаконное пересечение молдо-украинской границы;
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 49 973. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 374. Из общего числа людей, пересёкших границу, 25 778 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 468.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 968 пересечений,
- КПП «Леушены» – 8 567 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 520 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 782 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 050 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 491 пересечение.
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