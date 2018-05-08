Ряд нарушений обнаружили специалисты при проверке предприятий общепита в Глодянах (ФОТО)

В течение прошлого месяца сотрудники Национального агентства безопасности пищевых продуктов провели рейды в 47 предприятиях общественного питания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку прошли 12 продовольственных магазинов, 29 предприятий общепита, 2 пищевых блока и 4 центра сбора коровьего молока. В результате этого, были выявлены следующие несоответствия:

– отсутствие подготовки в области гигиены персонала, занимающегося обработкой пищевых продуктов;

– отсутствие регистрации приёма пищи;

– неудовлетворительное состояние помещений;

– использование несоответствующих продуктов питания (истёкший срок годности, сырьё сомнительного происхождения, не снабженное информацией);

– неудовлетворительное хранение моющих средств и технического оборудования;

– отсутствие контракта с аккредитованной лабораторией для исследования готовой продукции, а также воды, используемой при приготовлении.

В результате проведённого контроля было составлено 9 протоколов об административном правонарушении, а также составлен список несоответствий и срок, за который необходимо их устранить.