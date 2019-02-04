Ряд домов в столице останется завтра без воды

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На некоторых улицах столицы 5 февраля не будет воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, без воды окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Вадул-луй-Водэ 60, 62, 62/2;

Волунтарилор 12/1, 12/2, 12/3;

Садовяну 2, 2/2, 2/5;

Джинта Латинэ 3, 3/8, 3/5.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.