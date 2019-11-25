Жители некоторых домов в столице останутся завтра без воды

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Потребители, проживающие на столичной улице Шоймилор, останутся во вторник, 26 ноября, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 воды не будет на улице Алба-Юлия, 196-206, включая номера с дробью, Л. Деляну 1, 7-9, включая номера с дробью, а также на Балканском шоссе, 2-6, включая номера с дробью. По данным ipn.md, отключения связаны с работами по реабилитации водопроводных сетей. С 10:00 до 13:00 подача воды может быть прекращена и на улице М. Садовяну, 2, 2/5, 2/6.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.