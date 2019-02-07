Ряд домов в секторе Рышкановка окажется в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 7 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 12/2, Мирон Костин 13/1, 13/5, 13/6 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.