Ряд домов в секторе Центр окажется в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 26 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Пушкина 5, 14, Щусева 65, Колина Пушкин 17, Когэлничану 39, 58-68, 65, 9999, Бэнулеску-Бодони 4-8, 5-9, Йорга 13 – в течение дня.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.