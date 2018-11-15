Ряд домов в Кишинёве в четверг ждёт отключение электроэнергии

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 15 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по следующим адресам.

Кишинёв, сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Люба Думитриу 12, 35/1 – в промежутке времени между 09:30-18:00.

Кишинёв, сектор Ботаника, г. Сынжера:

ул. Аэрогэрий, Кишинэулуй, Ливезилор, Солтана, Теилор, Виилор – частично в период 15:00 – 17:30;

Негруцци, Дойнелор, Кока, Хорелор, Ливиу Дамиан, Садовяну, Мирон Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Штефан чел Маре, Тигина – частично в период 09:20 – 17:00.

Кишинёв, сектор Ботаника, ком. Бэчой:

ул. Кишинэулуй, Индепенденцей – частично в период 09:20 – 17:00.

Кишинёв, сектор Буюканы:

ул. Букурией 1, 1/6, 1/8, 3, 7 – частично в период 09:00 – 17:00;

ул. Букурией 10, Каисилор 2, 4, Колумна 172-174, 173-181, Хенри Коанда 7, Дософтей 146, Завойулуй 11, 11B – частично в период 13:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Буюканы, Дурлешть:

ул. Грибов 90/2, Тестимицану 61 – частично в период 13:00 – 17:30;

ул. Петру Мовилэ 9 – частично в период 09:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Буюканы, Думбрава:

ул. Бот Михай, Дм. Кантемир, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Ион Ботезэторул, Ла Рэскруче, Мария Чиботарь, М. Садовяну, Петру Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Сф. Георге, Теилор, Вилелор, Завоюлуй – частично в период 09:00 – 17:00.

Кишинев, сектор Буюканы, Трушены:

ул. Игорь Виеру 40, Трушень 99 – частично в период 09:00 – 17:00.

Кишинев, сектор Центр:

ул. Лермонтов 86A – в период 9:00 – 15:00.

Кишинев, сектор Рышкановка:

ул. Рышкану 1 – частично в период 09:00 – 13:00;

ул. Рышкану 2 – частично в период 13:00 – 17:00;

ул. Пажурий 20/3, 28/1,2,3,4, 32, 34, Зимбрулуй 8-10,10A, 11 – частично в период 09:25 – 17:25.

Кишинев, сектор Рышкановка, Крикова:

ул. Минерилор, Либертэций – в период 9:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.