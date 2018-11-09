Ряд домов в Кишинёве останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 9 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– бул. Траян 23/1, 23/3 – 10:00 – 14:00;

– ул. Албица 8-40, 11-17, Дечембриштилор 1, 39-49, 2-54, Симеон Мурафа 31-37, 32-38, 1 пер. Шт. Чобану 9, Шт. Холбан 1-15, 2-16, Цикэу 2-8 – 09:30 – 18:00;

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Л. Думитриу 12, 35/1 – 09:30 – 18:00;

– ул. Н. Зелински 30/3, 32/4, 32/5, 32/6, Трандафирилор 13/6.

Сектор Буюканы:

– ул. Каля Ешилор 59/4, 61/1, 61/2, 61/4, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/6, 67, 69, 69/1, 69/2, 69A,V, 71/1, 71/2, 999, Цэрыний 107, 107/1, 107/2 – 10:00 – 17:00;

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – 09:20 – 18:00.

Сектор Центр:

– ул. В. Александри 56-70, 99 -105, 104, 31 Август 64, В. Микле 5 – 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.