Ряд домов в Кишинёве останутся сегодня без электричества

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 4 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, электричества в промежутке времени, указанном ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– ул. Индепенденцей 50 – в промежутке времени с 10:00 до 17:00 (на 1 час).

Сектор Буюканы:

– ул. И. Крянгэ 1 – в промежутке времени с 13:00 до 17:00;

– ул. И. Крянгэ 72, 72A, 74, 74/1, 74/3 – 09:00 – 13:00;

– ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучава 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица 11A, 11/1, 13, 15, 20, Виртуций 1-13, 2-6 – 09:00 – 17:00.

Сектор Центр:

– ул. Влайку Пыркылаб 45 – в промежутке времени между 09:20 – 16:55.

Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – в промежутке времени между 09:20 – 18:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Б. Воевод 1, 1/2, 8/4, 999, Киев 3, 5/3, 7, 9, 9/1, 11 – в промежутке времени между 09:10 – 17:10;

– ул. К. Брынковяну 25-33, 26-30, Криулень 60-82, 65-85, переулок Криулень 40, 60, Дойна 84-90, 113-121, Хотин 1-47, 18-60, Л. Дамиан 59-81, 60-82, Молдовица 6-28, 27-45, Екатерина Теодорою 18-48, 33-59, Тимишоара 1-45, 2-46, В. Крэсеску 48-72, 53-79, переулок Крэсеску 34-58, 35-59 – 09:25 – 17:25;

– ул. Крынгулуй 1, 3, 5, Д. Рышкану 20/3, 9001, 9002, А. Сахаров 6 – 05:00 – 19:00;

– ул. Матей Басараб 2, 2A – 10:00 – 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Их полный список можно найти здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.