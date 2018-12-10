Ряд домов в Кишинёве останется в понедельник без света

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 10 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чентру:

– ул. Пушкин 50, 44, Г. Кошбук 3A – с 13:00 до 17:00.

– ул. Пушкин 54, Г. Кошбук 7 – с 09:00 до 13:00.

– ул. Мелестиу 18A, 20, 22, 22A, 24.

Сектор Рышкановка:

– ул. Албишоара 38, 38A, Г. Виеру 20, 20/02, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/9A, 24, 26, 26A, Пьяца Веке 10, бул. Ренаштерий 999, Романэ 19/1, 19/1A – с 09:10 до 17:00.

– ул. Албишоара 76/1, 72/2, 72/3, Крамей 22, пер. 1 Крамей 11, пер. 3 Крамей 4, 16-30, 9-15, Заикин 64-84, Мовила луй Бурчел 5-9, 23-51 – с 09:20 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.