Ряд домов в Кишинёве останется в четверг без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 22 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 2-46, 27-73, Люба Думитриу 12, 35/1, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 – частично с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

– ул. Бисеричий 7-19, 18-34, переулок Бисеричий 2-8, 3-29, Кодряну 46-78, 59-89, Драгомирна 11-63, 28-68, Хумулешть 1-3, Скитулуй 1-21, 2-32, Дурлешть 9003, 9999 – частично с 12:00 до 15:00.

– ул. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – частично с 09:00 до 17:00.

– ул. М. Чеботарь 19 – частично с 09:00 до 13:00.

Сектор Чентру:

– ул. Пушкина 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, Щусев 52/1, 55, 62, Букурешть 40, 53, 53/1, 57, 59, 63, 65, 9999, Еминеску 23-29, 30-38, Александри 97, В. Пыркэлаб 17, 23, 23A, 26, 30, 31, 32, 33 – частично с 09:00 до 17:00.

– ул. Пушкина 20, Щусев 62 – частично с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Язулуй 17 – частично с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.