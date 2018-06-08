Ряд домов в Кишиневе останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 8 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– бул. Дечебал 59, 59/3 – 10:00 – 14:00;

– ул. Минск 2 – 09:00 – 11:00;

2. Сектор Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Хашдеу, пер. Хашдеу, Кишинэулуй, Кокостырчилор, Еуджен Кока, Игорь Виеру, пер. Игорь Виеру 1, пер. Игорь Виеру 2, Крянгэ, Изворулуй, Ливиу Дамиан, Садовяну, Орхеюлуй, пер. Орхеюлуй, Пандурилор, Примаверий, Св. Мария, Сынжера, Штефан чел Маре, Вероника Микле – частично 09:30 – 17:30;

3. Сектор Ботаника, ком. Бэчой:

– ул. Бэчой, Бируинца, Кэлэторилор, Четатя Албэ, Афанасие, Кишинэулуй, Друмул Виилор, Флорилор Далбе, Мэрцишор, Тестемицану, Плопилор, Скиноаса, Штефан чел Маре – частично 09:30 – 17:30;

4. Сектор Буюканы:

– ул. Колумна 114-138, 127-133, Мария Чиботарь 28, 57, 59, 61, Бодони 47, 51, 53, 999, 9004, 9999, Дософтей 106, 110, Сфатул Цэрий 30, Триколорулуй 35, 37, 38, 37A – 09:00 – 17:00;

5. Сектор Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. и пер. Мичурин – частично 09:30 – 17:30;

6. Сектор Центр:

– ул. Космеску 51, Короленко 7, 9 – 11:00 – 16:00;

7. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Бужорилор, Кобзарилор, пер. Кобзарилор 2, пер. Кобзарилор 3, Извоарелор, Ливэдарилор, Скиноаса-Дял, пер. Скиноаса-Дял 1, Сихаструлуй – частично 09:30 – 17:00;

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

8. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 18:00;

9. Сектор Чеканы, ком. Бубуечь:

– ул. Андрей Дога, Бубуечь Сат, Господарилор, Миорица, Штефан чел Маре – частично 09:10 -11:00;

10. Сектор Рышкановка:

– ул. Крынгулуй 1, 3, 5, Рышкану 20/3, 9001, 9002, Сахаров 6 – 05:00 – 19:00;

11. Сектор Рышкановка, с. Хулбоака:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Дрэган, Эминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.