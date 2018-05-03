Ряд домов в Кишиневе останутся без электричества сегодня

Список адресов, где запланированы отключения.

Сегодня, 3 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставке электрической энергии в некоторые дома столицы. Так, услуга будет временно недоступна по следующим адресам:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Гренобле 130-132, 169-199, 9999, 199/2, Индепенденцей 14, Траян 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 23/1, 24, 26, 9999 – с 13:00 до 17:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. Алба Юлия 122/1, Ион Лука Караджиале 19-21, 20-24, 999, Сэлкуца 7-31, 10-28, В. Строеску 12/1, 16A, Вишинилор 18-36, 21-39 – с 09:00 до 13:00;

– ул. Колумна 135, 137, 140, 140/1, 144E, Митр. Дософтей 118, Лазо 48, 48B, Сфатул Цэрий 55/1, 59 – с 09:00 до 17:00;

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – с 08:00 до 16:00;

3. Сектор Буюканы, г. Дурлешть:

– Каля Унирий, пер. Каля Унирий 1, Ренаштерий, пер. Ренаштерий, Резистенцей, Стежарулуй, Теюлуй, Тудор Владимиреску, Валя-Бабий – частично с 13:00 до 17:00;

4. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Соарелуй, Урожайная, Валя Апелор, пер. Валя Апелор 1, пер. Валя Апелор 2, пер. Валя Апелор 3, пер. Валя Апелор 4 – частично с 09:30 до 17:30;

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично с 09:30 до 17:30;

5. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – с 09:30 до 17:00;

6. Сектор Рышкановка:

– ул. Кукорилор 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 16A,B, 18, Язулуй 1/1, 1/2, 1/3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, Соколень 14, 16, 16/1, 16/2 – с 09:10 до 17:10;

– ул. В. Бадиу 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, Брынковяну 24, 24B, 33A, 35, Дойна 59, Hotin 1, 6-16, Путней 49-63, 50-66, Теодорою 2-32, 13-33, Тимишоара 1, 14, 16, 11A – с 09:00 до 17:00;

7. Сектор Рышкановка, ком. Гратиешты:

– ул. Друмул Петриканилор, Думбрэвий, Петрикань, Салкымилор – частично с 09:25 до 17:25.

За дополнительной информацией можно обратиться в Службу поддержки клиентов RED UNION FENOSA по круглосуточному телефону 022-43-11-11.

Отключения ожидаются также в ряде населенных пунктов по всей республике. Более подробную информацию можно узнать здесь.