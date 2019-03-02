Ряд домов в Каушанах и Хынчештах останется в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 2 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Каушаны:

с. Плоп-Штюбей – с 10:00 до 18:00.

с. Тараклия – с 08:30 до 18:30.

Хынчешты:

с. Пашканы – с 08:15 до 19:00.

с. Секэрений Ной – с 08:15 до 19:30.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.