Ряд домов в Каушанах и Хынчештах останется в субботу без света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 2 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Каушаны:
с. Плоп-Штюбей – с 10:00 до 18:00.
с. Тараклия – с 08:30 до 18:30.
Хынчешты:
с. Пашканы – с 08:15 до 19:00.
с. Секэрений Ной – с 08:15 до 19:30.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
Facebook Комментарии