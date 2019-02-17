Ряд домов в Хынчештах останется в воскресенье без света

Ряд домов в Хынчештах останется в воскресенье без света

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 17 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Хынчешты:

  • с. Бозиень – с 08:15 до 18:30.
  • с. Чучулень – с 08:15 до 19:00.
  • с. Леушень Вама – с 08:20 до 19:00.
  • с. Корнешть – с 08:15 до 08:30.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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