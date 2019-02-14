Ряд домов на Рышкановке и Буюканах окажется в четверг без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 14 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Рышкановка:

ул. Бадиу 1-11, 4-22, Каля Орхеюлуй 91-97, 101, Брынковяну 17-23, 18, 9001, Мадан 14-44, 59, 69, 75, 77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, Магда Исанос 1-13, 2-14, Молдовица 2, 19-23, Путней 7A, Комаров 1, 3, 7, 7/1, 7A, пер. Комаров 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 75, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, Н. Костин 63, 63/1, Гибу 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4A, 4, 4/2 – с 09:10 до 17:00.

ул. Калимаки 16l – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.