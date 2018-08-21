Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 21 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Фынтына Скинулуй, Сфатул Цэрий, ул. и пер. Суверанитэций частично 09:15 – 19:00;

– ул. 1 – частично 09:15 – 17:15;

2. Буюканы:

– ул. 27 марта 9, 10, 14/3, 15, пер. Бариера Скулень 12, 12A, 14, 43, Каля Ешилор 61/1, Кэлэраш 22-78, 23-67, пер. Кэлэраш 1A, Милано 3/1, 52, 54, 56, Цариний 82 – 09:10 – 11:00;

– ул. Щусева 90, 97, Кантемира 5, Чиботарь 6, 8, Когылничану 70, 76, 80, 85, Бодони 11, 17, Йорга 7-13, 14-18, 18/1 – 09:00 – 17:00;

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

3. Центр:

– ул. Албишоара 17, 25, 30/1, 56, 80/4, Кагул 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9/1, Градинилор 25, 56, 58, 65, 69, Уреке 37, 77, Ботезаторул 4, Титу Майореску 13, 13A, 13/2, 15, Александри 120 – 13:00 – 17:00;

4. Центр, г. Кодру:

– ул. Ливадарилор, пер. Отрадный 2, Препелицей, Скиноаса Дял, пер. Скиноаса Дял 1, пер. Скиноаса Дял 2, Сихаструлуй – частично 09:30 – 17:30;

5. Чеканы, ком. Бубуечь:

– ул. Дога, Бубуечь Сат, Господарилор, Миорица, Штефан чел Маре – частично 09:00 – 12:30;

– ул. Бусуйокулуй, Думбравей, Фиерарилор, Лемнарулуй, Пиетрарилор, Св. Николае, Зидарилор – частично 13:00 – 17:00;

6. Чеканы, ком. Будешть:

– ул. Арон Пумнул, Будешть Ной, Кишинэулуй, Друмул Виилор, Джинта Латина, Хумулешть, Крянгэ, М Чиботарь, Месаджер, Эминеску, Садовяну, Варлаам, Плопилор, Романтика, Салкымилор, Студенцилор, Школий, Соймилор, Тоамней, Траян – частично 09:00 – 17:00;

7. Рышкановка, ком. Грэтиешть:

– ул. с. Грэтиешть: 1 мая, 31 августа 1989, 8 марта, Алба Юлия, Мурешану, Хыждеу, Буковиней, Каля Орхеюлуй, Каталан, Брынкушь, Драгош Водэ, Друмул Аледжей, Фынтынилор, Менюк, Грэтиешть, Гратий Штефан, Грибов, Уреке, пер. Уреке, Грыулуй, Индепенденцей, Иоан Водэ, Крянгэ, Ватаману, Истрати, Мэрцишор, Садовяну, Витязул, Миорица, Мовилэ, Лабиш, Морошану, Тестемицану, Олимпика, Приетенией, Примаверий, Думенюк, Св. Троица, Сучава, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, Цариний, Александри, Микле, Виилор, Маяковского – частично 09:00 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.