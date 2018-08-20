Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 20 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, с. Добружа:

– ул. Донич, Кишинэулуй, Дечебал, Кантемир, Флорилор, Крянгэ, Эминеску, Фрунзе, Салкымилор, Лазо, пер. Лазо, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй, Вииторулуй – частично 09:30 – 17.30;

2. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. 31 августа 1989, Рэдэуцану, Буребиста, Конаке, Куза Водэ, Фынтына Скинулуй, Хотин, пер. Хотин, Индепенденцей, Фрунзе, Плаюлуй, пер. Плаюлуй, Ренаштерий, Лазо, Сынжера, Суверанитэций, Тинеретулуй, Унирий – частично 09:30 – 17.30;

– ул. Фынтына Скинулуй, Сфатул Цэрий, ул. и пер. Суверанитэций – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Индустриалэ 1 – частично 09:15 – 17:15;

3. Буюканы:

– бул. Штефан чел Маре 154 – 09:10 – 17:00;

– ул. 27 марта 9, 10, 14/3, 15, пер. Бариера Скулень 12, 12A, 14, 43, Каля Ешилор 61/1, Кэлэраш 22-78, 23-67, пер. Кэлэраш 1A, Милано 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 – 09:10 – 11:00;

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

4. Буюканы, г. Ватра:

– ул. Феровиарелор, Гимпу, Грэдинилор, Попилор, Ренаштерий – частично 09:10 – 18:00;

5. Центр:

– ул. Армянская 45, Штефан чел Маре 75, 77, Александри 115/1, 111/1, 24, 68, 72, 74, 106, 107, 109, 111, 113, 115, Микле 1, 1/1, 1/2, 1A, 7, 9 – 09:00 – 17:00;

6. Чеканы, ком. Бубуечь:

– ул. Кирошка, Флорилор, Виеру, Серелор, Купча, пер. Волунтарилор – частично 11:00 – 15:00;

7. Рышкановка:

– ул. Албишоара 999, Кантонулуй 2-24, 35-49, 54-72, Колумна 171, Витязул 29, 20, Петрикань 84, 86 – 09:25 – 17:25;

8. Рышкановка, ком. Грэтиешть:

– ул. с. Грэтиешть: 1 мая, 31 августа 1989, 8 марта, Алба Юлия, Мурешану, Хышдеу, Буковиней, Каля Орхеюлуй, Каталан, Брынкушь, Драгош Водэ, Друмул Аледжей, Фынтынилор, Менюк, Грэтиешть, Гратий Штефан, Грибов, Уреке, пер. Уреке, Грыулуй, Индепенденцей, Иоан Водэ, Крянгэ, Ватаману, Истрати, Мэрцишор, Садовяну, Витязул, Миорица, Мовилэ, Лабиш, Морошану, Тестемицану, Олимпикэ, Приетенией, Примаверий, Думенюк, Св. Троица, Сучава, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, Цэриний, Александри, Микле, Виилор, Маяковского – частично 09:00 – 19:00;

9. Рышкановка, ком. Ставчень:

– ул. Флорилор, Грэтиешть – частично 09:30 – 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.