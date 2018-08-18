Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 18 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника:

– ул. Гренобле 114, 147, 147/2, Стришка 30 – 09:00 – 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.