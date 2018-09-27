Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 27 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску. Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Штефан чел Маре, Негруцци, Хорелор, Дамиан, Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Дойнелор, Садовяну – частично 09:30 – 19:00;

2. Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Буюкань, Кантемира, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Виеру, Ботезаторул, Ла Рэскруче, Чиботарь, Садовяну, Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично 09:00 – 18:00;

3. Буюканы, ком. Трушень:

– ул. 27 августа, Кантемира, Кошбук, Фрунзе, Прекуп – частично 09:15 – 18:00;

– ул. Св. Георге 23A, Трушень 999 – частично 09:00 – 18:00;

4. Центр:

– ул. Измаил 31, 33, Штефан чел Маре 65, 67, Тигина 34, 67 – 13:00 – 17:00;

5. Чеканы:

– ул. Садовяну 42/3 – 09:10 – 17:00;

6. Чеканы, с. Бунець:

– ул. Лаванда, Бунець, Штефан чел Маре, Микле – частично 09:10 – 17:00;

7. Рышкановка:

– ул. 8 марта 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор 76-98, 102, 149-193 – 09:25 – 18:00;

– ул. Стамати 12-16, Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, Замфир Арборе 1-7, 2-6, пер. Замфир Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:15 – 18:00;

8. Рышкановка, г. Крикова:

– ул. Буребиста, Кишинэулуй, Флорилор, Нукарилор, Унгуряну, Лазо – частично 09:00 – 18:00;

9. Рышкановка, ком. Ставчень:

– ул. Ставчень 999, 9004, Тогатино 999, 9999 – частично 09:10 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.