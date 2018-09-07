Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 7 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника:

– ул. Банатулуй 103-113, 9001, Белград 22-62, 999, 9999, Куза Водэ 10, 12, 14, пер. 2 Львов 63, пер. 3 Львов 52-80, пер. 5 Львов 11-19, 12-20, пер. 6 Львов 11-19, Прага 82, Варшава 2, 5, 6, 9001 – 09:00 – 17:00;

2. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Скиноаса 2 – частично 09:00 – 18:55;

– ул. Штефан чел Маре, Негруцци, Хорелор, Дамиан, Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Дойнелор – частично 09:30 – 19:00;

3. Буюканы:

– ул. Алба Юлия 160-184, 9999, Ксенопол 21-31, 22, Гибу 4, 7/1,Сучава 139, Сучевица 9999 – 11:00 – 13:00;

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

4. Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. Ателиерелор, Кантиней, Картуса, Тинеретулуй – частично 13:00 – 17:00;

5. Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Виеру, Ботезаторул, Чиботарь, Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Св.Георге, Теилор, Виерул, Завойулуй – частично 09:00 – 17:00;

6. Центр:

– ул. 31 августа 115, 117/1, 117/2, 121A, Щусева 76, Букурешть 60-72, 71-87, Бодони 29, 31, 31/1, 33 – 09:10 – 17:00;

– ул. Потырникий 21-73, 30-84 – 09:30 – 17:30;

7. Центр, г. Кодру:

– ул. Бусуйокулуй, пер. 1 Бусуйокулуй, пер. 1 Колиней, Жубилиарэ, Журавель, пер. 1, 2, 3, 4 Журавель, Потырникий, пер. 1, 3 Потырникий, Препелицей, Св.Мария, Св.Николае, Св.Георге, пер. Св.Георге, Сихаструлуй, пер. 3 Сихаструлуй – частично 09:30 – 17:30;

8. Чеканы, г. Вадул луй Водэ:

– ул. 27 апреля, Донич, Штефан чел Маре, Хышдеу, Четатя Албэ, Комаров, Дечебал, Измаил, Гагарина, Лучафэрул, Мутенией, Оника, Лазо, Татарбунар, Узинелор – частично 09:10 – 17:00;

9. Чеканы, ком. Будешть:

– ул. Руссо, Балцата, Будешть, Кишинэулуй, Чирешилор, Columna, Мурелор, пер. Мурелор, Пынтя Павел, Спикулуй, пер. Спикулуй – частично 08:30 – 15:00;

10. Рышкановка:

– ул. 8 марта 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор 76-98, 102, 149-193 – 09:15 – 18:00;

– ул. Стамати 12-16, Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, Арборе 1-7, 2-6, пер. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:25 – 18:00;

– ул. Заикин 1-7, 12, 14, Дончев 35A, пер. Св.Андрей 1-45, 2-60 – 09:20 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.