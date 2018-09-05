Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 5 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника:

– ул. Гренобле 128, 130, 167, 175, Унгуряну 1A, 2A – 09:00 – 17:00;

2. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Скиноаса 2 – частично 09:00 – 18:55;

– ул. Штефан чел Маре, Негруцци, Хорелор, Дамиан, Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Дойнелор – частично 09:30 – 19:00;

3. Ботаника, ком. Бэчой:

– ул. Албишоара, Штефан чел Маре, Бэчой, Кризантемелор, Дачия, Дачия 1, Дачия Сателит, Гарофица, Мовилэ, Нукарилор, Св. Штефан, Узиней, Александри – частично 09:30 – 18:00;

4. Буюканы:

– ул. Теодорович 19-37, 20-40, Караджиале 2-6, 3-5, Пеливан 18, 9999, Лэтэрецу 5, Н. Костин 2-48, 11-47 – 09:20 – 17:00;

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

5. Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. 27 августа, Виилор, Садовяну – частично 09:10 – 17:00;

– ул. Барбу Лэутару, Мовилэ, Тома Алимош – частично 11:00 – 15:00;

6. Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Буюкань, Кантемира, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Виеру, Ботезаторул, Ла Рэскруче, Чиботарь, Садовяну, Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Вилелор, Завойулуй – частично 11:00 – 15:00;

7. Буюканы, ком. Трушень:

– ул. Виеру, Мовилэ, Св. Георге – частично 11:00 – 15:00;

8. Центр:

– ул. 31 августа 113, Пушкина 15, 20A, 9999, Букурешть 9999, Пыркэлаб 39, 43 – 09:00 – 18:00;

– ул. 31 августа 115, 117/1, 117/2, 121A, Щусева 76, Букурешть 60-72, 71-87, Бодони 29, 31, 31/1, 33 – 09:10 – 17:00;

9. Центр, г. Кодру:

– ул. Костюжень – частично 09:30 – 17:30;

10. Чеканы:

– ул. Джинта Латинэ 15/1 – 09:00 – 17:30;

11. Рышкановка:

– ул. Сахарова 9001, Дога 33, Браништий 1, 3/1, 3/2, 6, Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 – 09:20 – 17:20;

– ул. Стамати 12-16, Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, Замфир Арборе 1-7, 2-6, пер. Замфир Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:25 – 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.