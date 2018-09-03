Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 3 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Фынтына Скинулуй, Сфатул Цэрий, ул. и пер. Суверанитэций – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Штефан чел Маре, Негруцци, Хорелор, Дамиан, Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Дойнелор – частично 09:30 – 19:00;

2. Буюканы:

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

3. Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. Тестемицану, пер. 1 Кодрилор, Картуша, пер. Кодрилор – частично 13:00 – 17:00;

– ул. Маринеску, Шоймилор, Дялул Морилор, Тобулток – частично 09:00 – 13:00;

– ул. Шоймилор, Главан, Брынкушь, Кошбук, Тобулток, Владимиреску -частично 09:10 – 17:00;

4. Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешь, Фынтынилор, Фрумоаса, Виеру, Ботезаторул, Чиботарь, Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично 09:00 – 17:00;

5. Центр:

– ул. 31 августа 105, Букурешть 13, 51, 60, 64, 65, 67, Эминеску 31, 33, 35, 42, 42/1, 42/2, 44/1, Пыркэлаб 42, 43, 44, 48 – 09:00 – 18:00;

– ул. Арцарулуй 3, 6, пер. 1 Кавказ 6, 16, пер. 2 Кавказ 1-9, 2-12, пер. 3 Кавказ 1-5, 2-8, Негруцци 1-5, 9999, пер. Негруцци 1, 5, 57, Думбрэвий 1B, 4A, 1-9, 4-6, Гэрий 1-11, Гырлией 4, 4A, 4B, Хрушка 3A, 6/1, Гагарина 2, пер. Молдовица 2, 5A, Одесса 2-46, 3-33, Текучь 3, Заим 8 – частично 09:00 – 17:00;

– ул. Рогулень 26, 35, 53, 65 – 11:00 – 18:00;

6. Рышкановка, ком. Грэтиешть:

– ул. Четатя Албэ, Порумбеску, Дечебал, Теодорович, Ватаману, Лучафэрул, Драган, Нукарилор, Приетенией – частично 09:50 – 17:00;

7. Рышкановка, ком. Ставчень:

– ул. Матеевич, Стамати, Конструкторилор, Матковски, пер. Матковски, Флорилор, Грэтиешть, пер. Грэтиешть, Индустриалэ, Крянгэ, Эминеску, Мугурел, Нистрянэ, Ставчень Сат, Студенцилор, Штефан чел Маре, Александри, пер. Александри, Виерилор, пер. Виерилор, Виилор, пер. Виилор – частично 09:25 – 17:25.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.