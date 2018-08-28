Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 28 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Александру чел Бун, Лэпушняну, Кишинэулуй, Фынтына Скинулуй, Тестемицану, Суверанитэций, – частично 09:30 – 17:30;

2. Буюканы:

– ул. 27 марта 9, 10, 14/3, 15, пер. Бариера Скулень 12, 12A, 14, 43, Каля Ешилор 61/1, Кэлэраш 22-78, 23-67, пер. Кэлэраш 1A, Милано 3/1, 52, 54, 56, Цэриний 82 – частично 09:10 – 19:00;

– ул. Ионана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

3. Центр:

– ул. 31 августа 105, Букурешть 13, 51, 60, 64, 65, 67, Эминеску 31, 33, 35, 42, 42/1, 42/2, 44/1, Пыркэлаб 42, 43, 44, 48 – частично 09:00 – 18:00;

– ул. Александру чел Бун 18, 18A, Тигина 65 – частично 09:00 – 17:00;

4. Чеканы:

– ул. Албастреле 1, 2-10, 9-11, Армонией 1-7, 2-8, Думенюк 17-31, 38, 9999, Гимпу 1-23, Илие Кошану 6-26, 9, Иришилор 1-7, Мирча чел Бэтрын 38, 44, 46, 40/1, 42/1, 44/1, 42/2, Спэтару 25/4, Поенилор 1-3, 2-8 – частично 09:10 – 13:00;

– ул. Васлуй 1-11, 2-12, Вадул луй Водэ 19-23, 30-68, Подул Ыналт 9, Думбрава Рошие 18, Кэлугэрень 1-11, 2-14, Будешть 1-13 – частично 09:00 – 17:00;

5. Чеканы, ком. Крузешть:

– ул. Каля Ешилор, Крузешть, Язулуй, Индепенденцей, Круду, пер. Круду, Хынгану, Св. Аврам, Штефан чел Маре, Теилор, Валя Стойно, Валя Трандафирилор, Ватра сатулуй – частично 13:00 – 17:00;

6. Чеканы, с. Келтуиторь:

– ул. Келтуиторь, Дойна, Думбравей, Думбравилор, Деляну, Витязул, Салкымилор, Св. Думитру, пер. Св. Думитру – частично 09:00 – 12:30;

7. Рышкановка:

– ул. Руссо 1/2 – частично 09:00 – 13:00;

– ул. Костин 20 – частично 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.