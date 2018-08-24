Ряд домов Кишинева останутся без света сегодня

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 24 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Фынтына Скинулуй, Сфатул Цэрий, ул. и пер. Суверанитэций – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Скиноаса 14 – 09:15 – 17:15;

– ул. Скиноаса 8A – 09:15 – 17:15;

2. Буюканы:

– ул. 27 марта 9, 10, 14/3, 15, пер. Бариера Скулень 12, 12A, 14, 43, Каля Ешилор 61/1, Кэлэраш 22-78, 23-67, пер. Кэлэраш 1A, Милано 3/1, 52, 54, 56, Цариний 82 – 09:10 – 19:00;

– ул.Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

3. Центр:

– ул. 31 августа 115, Букурешть 64, Пыркэлаб 37 – 09:00 – 18:00;

4. Чеканы:

– ул. Виеру 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, Садовяну 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Мирча чел Бэтрын 25 – 09:00 – 12:00;

– ул. Алчедар 1, 2A, 4, Избаш 1, 5, 9, 10-40, 13-47, Арионешть 2, 2A, 4, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 1, 2, 3, Хайдукул Бужор 53-69, 78-104, Садовяну 9999, Спэтару 1, 5, 7, 9, Тырговиште 1-25, 8-46, Транснистрия 5, Вадул луй Водэ 9, 19, 21, 31, 99-127, 155, 144, 146, 162-196, 888, 999, 9001, 9999 – 09:00 – 11:00;

5. Чеканы, ком. Будешть:

– ул. Алуниш, Арцарулуй, Балцата, Букурия, Будешть, Бужорилор, Кишинэулуй, Чокырлией, Чирешилор, Кризантемилор, Теодорович, Крянгэ, пер. Примаверий, Сперанцей, Школий, Чобану, Тинеретулуй, Микле – частично 09:10 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.