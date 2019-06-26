Ritlabs – часть виртуальной Вселенной

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Максим Масютин – о компании, её успехах и экспорте IT-продукта

Информационные технологии, в частности программное обеспечение, – это то, что нельзя потрогать. Но без этого неосязаемого компонента компьютер теряет свою функциональность, а наши крутые телефоны не имеют никакого смысла.

Эффективность работы Ritlabs подтверждают различные награды. В частности недавно её руководителю Максиму Масютину была вручена золотая медаль конкурса «Торговая марка 2018 года».

По следам времени

– В конкурсе «Торговая марка 2018 года» в номинации «Экспорт» ваша компания принимала участие в пятый раз. Целенаправленно шли к победе или это часть программы по продвижению имиджа?

– Специально к победе мы не стремились, мы просто работали. На самом деле конкурс очень не простой. Для участия в нём пришлось подготовить большой пакет документов, демонстрирующих нашу деятельность. Кроме того, предполагаю, что сыграл свою роль фактор известности. Нас знают на международных рынках.

– Вы участвуете ещё в каких-нибудь конкурсах?

– Нам очень нравится конкурс «Лучшие работодатели», который проводится компанией AXA Management Consulting уже 10 лет. Сотрудники нашей и других компаний-участников конкурса анонимно заполняют анкеты, и на базе их ответов оценивается работа предприятий. Для меня, как руководителя, важно, что из года в год прослеживается динамика состояния «здоровья» коллектива. Я получаю результаты, на основании которых можно корректировать свою дальнейшую деятельность.

– Вы стали одним из героев «Политического альманаха – 2018»…

– Предполагаю, каким может быть следующий вопрос. Я не занимаюсь политикой. Сам альманах мне нравится тем, что каждый день отмечен политическим событием, без оценочного суждения этого события. Ну а бизнесмены там присутствуют, поскольку являются основным звеном экономического развития Молдовы. По тому, как развивается бизнес, можно судить об общей социально-экономической ситуации в стране. Поэтому компании, которые своей деятельностью укрепляют имидж Молдовы, становятся востребованными на страницах таких журналов. Но в целом я придерживаюсь позиции: если занимаешься бизнесом, не надо лезть в политику, и наоборот. Мы идём по следам времени и пытаемся ему соответствовать. Мы не спорим, мы работаем. Кроме того, у нас есть негласное правило: на работе о политике мы не говорим.

«По результатам за 2018 год в категории небольших компаний со штатом до 49 человек мы вошли в пятёрку самых привлекательных для сотрудников. На данный момент у нас работает 13 человек. Это отличные профессионалы. Требования у нас очень высокие. Программисты к нам приходят хорошо подготовленными».

Продукт для всего мира

– Ваша компания экспортирует свои IT-продукты под собственным брендом. Когда вы начали работать на экспорт?

– Практически сразу после создания. Местный рынок изначально был тесен для реализации нашего продукта, который является универсальным. Сейчас наши программы доступны на 18 языках мира. Но есть две страны, которым мы наиболее интересны, – это Германия и Россия.

– Можно ли объяснить, чем вы занимаетесь, человеку, который не связан с информационными технологиями?

– Разных разработок много. Но в качестве примера можно привести программу The Bat!, которая пользуется большим спросом. Давайте представим обычный почтовый ящик, в который, кроме прессы, квитанций и писем, попадает много ненужных рекламных проспектов. В данном случае человек просто выбрасывает ненужное. Но есть вариант электронной почты. Упомянутая программа позволяет упорядочить и отсортировать всю информацию, которая приходит в электронном варианте, поэтому она актуальна для людей, которые постоянно пользуются электронной почтой. IT-компания Ritlabs – часть большой виртуальной вселенной и обеспечивает ей безопасное общение.

– Можете сказать, сколько у вас пользователей?

– Это сложно. В том смысле, что человек приобрёл программу, а дальше мы за ним не следим. Не знаем, как он ею воспользуется. Во многих странах нас за это ценят. Официальных пользователей около 200 тыс., а неофициальных мы подсчитать не можем. При разработке продукта мы делаем акцент на безопасности пользования информационными системами наших клиентов.

Конкуренция вне страны

– Когда-то вы ратовали за создание первого парка информационных технологий «Молдова IT-парк»…

– Сейчас в «Молдова IT-парк» входит уже более 400 компаний. Это объединение позволяет нам пользоваться налоговыми льготами, и все, кто входит в это объединение, точно не работают «в тени». Мы работаем по принципу свободных экономических зон, но представляем виртуальное пространство. К сожалению, в законодательстве возникло противоречие. К примеру, если мы в России продаём нашу продукцию, то платим там 10% налог. Между Россией и Молдовой существует соглашение об избежании двойного налогообложения. А в нашем случае получается, что экспортёры платят дважды. Я надеюсь, что этот вопрос решится.

– Какие ещё организации защищают интересы производителей программного обеспечения?

– Существует ассоциация IT-компаний ATIC, в которую мы тоже входим. Но у этой структуры несколько другая миссия. Она продвигает интересы своих членов, в том числе и на правительственном уровне. В ATIC входит раз в 10 меньше компаний, чем в «Молдова IT-парк», поскольку членство в ней платное, но в правовом поле ATIC предоставляет больше услуг своим членам.

Управление людьми

– Вы говорили об участии в конкурсе «Лучшие работодатели – 2018»…

– По результатам за прошлый год в категории небольших компаний со штатом до 49 человек мы вошли в пятёрку самых привлекательных для сотрудников. На данный момент у нас работает 13 человек. Это отличные профессионалы. Добавлю, что требования у нас очень высокие. Программисты к нам приходят хорошо подготовленными. А вот с административными работниками иногда возникали проблемы. У нас фирма специфическая, мы взаимодействуем со многими государственными структурами, работаем с зарубежными партнёрами. Всё это общение должно быть правильно задокументировано, а для этого нужны знания, в том числе в законодательной и налоговой сферах. Законы меняются часто, и за всем надо успевать следить. Мне важно, чтобы в фирме было всё в порядке.

– Недавно в трудовое законодательство были внесены некоторые изменения. Насколько оно совершенно и что хотелось бы поменять?

– Депутаты постоянно вносят в него изменения и этим только усложняют, особенно в части увольнения сотрудников. Даже маленькие изменения приводят к большим проблемам, потому что не знаешь, что с ними делать. Все члены нашей ассоциации ATIC говорят, что лучшее изменение – не вносить в Трудовой кодекс никаких изменений.

Нет предела совершенству

– В прошлом году компания отметила 20-летие. С чего всё начиналось?

– В 1998 году в Молдове уже был интернет, не такой скоростной, очень дорогой, но был. А ещё раньше была всемирная сеть Fidonet, которую впоследствии интернет вытеснил. Было удобно, что ты программу сделал, а ею пользуются тысячи людей за границей. Мы изначально ориентировались на внешний рынок.

– Вы тогда были совсем юным…

– В плане администрирования, конечно, знаний не хватало, но к тому времени я уже был состоявшимся программистом. Люди этой профессии формируются в средних классах школы. Детское увлечение перерастает в профессию, но для этого надо очень любить своё дело. Первые программы я писал ещё в школе. Во Дворце пионеров был компьютерный класс, и там можно было заниматься бесплатно. Правда, был большой отбор. Потом, когда мы создали фирму, брали компьютеры в аренду. Это было очень дорого, но мы выдержали.

– IT-технологии развиваются очень стремительно. Если оглянуться назад, как оцените свою работу в самом начале пути?

– На тот момент мы были на передовой линии по изготовлению программного обеспечения, были самыми современными. Сейчас просто больше возможностей.

– Кажется, что в мире информационных технологий придумано всё, что можно было придумать…

– Нет предела совершенству. Пока мы удерживаем свою нишу, делаем свою работу на достойном уровне, но в будущем не собираемся останавливаться на достигнутом.

ДОСЬЕ

Максим Масютин родился в 1977 г. в г. Выборге Ленинградской области.

В 1994 г. окончил кишинёвскую школу № 53 с углублённым изучением английского языка. В 1998 году стал соучредителем компании Ritlabs. В 2008 году окончил экономический факультет ULIM по специальности «Менеджмент предприятия».

Наталья Устюгова