Риск затопления в Молдове: в реках растёт уровень воды

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В Молдове объявлена угроза наводнения в связи с подъемом уровня воды в реках.

По данным синоптиков, с 6 по 8 мая на всей территории страны ожидаются сильные ливни. В связи с этим существует вероятность формирования паводка и возникновения угрозы наводнения, пишет publika.md. Гидрологический центр прогнозирует локальное повышение уровня воды на 0,3–0,5 метров, а также образование интенсивных потоков стекающей воды на склонах и опасность локальных подтоплений.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила в Молдове на сегодня и завтра «желтый» код метеорологической опасности в связи с усилением ветра. По сообщению синоптиков, 7-8 мая в стране ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/c.