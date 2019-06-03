Риск наводнений в Молдове: синоптики объявили жёлтый код

Риск наводнений в Молдове: синоптики объявили жёлтый код

В связи с ожидаемыми, местами очень сильными дождями на отдельных малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды на 0.5 – 1.0 м, местами формирование интенсивного местного склонового стока. 

Синоптики предупреждают, что в период с 3 по 7 июня уровень воды в реках и водоёмах страны может резко подняться. Это в свою очередь может привести к наводнениям. Уровень воды в малых реках страны может подняться на 0,5 – 1, 0 м. Существует также угроза формирования интенсивных стоков на склонах с риском локального подтопления.

Экономических агентов, в ведении которых находятся пруды и водохранилища, просят обратить внимание на состоянии плотин прудов и водохранилищ.

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