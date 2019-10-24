Результаты встреч Додона и Лукашенко: в Минске был подписан договор о соцобеспечении между Молдовой и Беларусью (ФОТО, ВИДЕО)

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Вчера, 23 октября, в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь в Минске состоялось подписание договора о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Республикой Беларусь. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сорочан. В то же время депутат фракции Партии социалистов в парламенте Владимир Односталко отметил, что данный договор является результатом работы президента.

По его словам, действующее Соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, заключенное в 1995 году, по многим параметрам устарело, поэтому по соглашению сторон были созданы экспертные группы, которые на протяжении двух лет готовили новый проект договора, основанного на принципах пропорциональности, предусматривающего распределение обязательств государств по назначению и выплате пенсий за периоды работы с уплатой страховых взносов на их территории, суммированию стажа, приобретенного на территориях и в соответствии с законодательством обеих стран, а также на территории третьей стороны, учету стажа, приобретенного на территории бывшего СССР до 1 января 1992 года.

– Начисления и выплаты пенсий производятся всем категориям граждан, за исключением специальных пенсий военнослужащих, работников внутренних дел и приравненных к ним лиц. Договор вступает в силу после прохождения всех государственных процедур по его ратификации, – пояснил Виктор Сорочан.

В то же время депутат фракции Партии социалистов в парламенте Владимир Односталко отметил, что данный договор является результатом работы президента. Благодаря документу десятки тысяч граждан Молдовы будут иметь социальную защиту в Республике Беларусь.

– Последнее время идут массивные и грязные атаки на президента. Его обвиняют в том, что он ничего не делает, и в том, что его поездки за границу – безрезультатны. Так вот, в январе прошлого года президент подписал указ об инициировании переговоров между Молдовой и Беларусью по части социального страхования и социального обеспечения наших граждан в Республики Беларусь и граждан Беларуси в Молдове. Была направлена соответствующая группа переговорщиков по линии профильного министерства. А вчера, 23 октября, в Минске состоялось подписание договора о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Республикой Беларусь. Десятки тысяч граждан нуждались в этом. Это – результат работы президента, – заявил Односталко.