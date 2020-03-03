Результаты тестов на наличие коронавируса у трёх граждан Молдовы оказались отрицательными

Результаты тестов на наличие коронавируса у трёх граждан Молдовы оказались отрицательными

До настоящего времени в Республике Молдова не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня в рамках заседания Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа специалисты Национального агентства общественного здоровья объявили о трёх случаях подозрения на COVID19. Симптомы были выявлены у трёх граждан Молдовы, вернувшихся из зон с повышенным риском коронавируса.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, результаты тестов на наличие коронавируса у этих граждан Молдовы оказались отрицательными.

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