Результаты спецоперации на севере Молдовы: 5 человек задержаны, изъяты крупные суммы денег, золото и оружие (ФОТО, ВИДЕО)

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Пятеро жителей Бельц и Дрокии в возрасте от 20 лет до 41 года были задержаны в результате 30-и обысков, проводимых во вторник, 12 марта, в северных районах страны.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе спецоперации было найдено и изъято большое количество имущества, среди которого пневматический пистолет, ножи, часы, золотые украшения, крупные суммы денег, SIM-карты, мобильные телефоны и биты. Стоит отметить, что обыски также проводились в четырёх пенитенциарных учреждениях (№4 в Крикова, №6 в Сороках, №11 в Бельцах, №18 в Бранештах). Предполагается, что задержанные являются членами преступной группировки – они совершили большое количество разбойных нападений в северных районах страны. ОПГ координировалась заключёнными, которые отбывают срок в тюрьмах. Лидером группировки является 55-летний заключённый тюрьмы №6 в Сороках.

В конце 2018 года в полицию поступило большое количество сообщений о грабежах, в ходе которых неизвестные проникали в дома пожилых людей, применяли в их отношении физическую силу и забирали все ценные вещи и денежные средства. В январе 2019 года у полиции появились подозреваемые в деле о грабеже, которое произошло в Дрокии, где злоумышленники избили хозяев, связали их и ограбили дом. После этого сотрудники полиции и прокуроры Дрокии задержали четырёх подозреваемых. В результате расследования было установлено, что задержанные ранее отбывали срок в тюрьмах Бельц и Сороки и до сих пор поддерживают связь с сокамерниками, которые ранее, находясь под стражей, становились организаторами подобных преступлений.

Задержанные подозреваются также в совершении ограбления в селе Рэдоая Сынжерейского района, которое произошло в феврале 2019 года. Кроме этого, они обвиняются в ряде других преступлений. Ещё пять человек, которые координировали действия ОПГ, будут опрошены для установления всех обстоятельств и возможной их причастности к другим преступлениям.