Жизнь пассажиров общественного транспорта под угрозой: НИП объявил результаты спецоперации “Автобус” (ФОТО)

Жизнь пассажиров общественного транспорта под угрозой: НИП объявил результаты спецоперации “Автобус” (ФОТО)

В период с 18 по 31 марта Национальный инспекторат патрулирования проводил спецоперацию «Автобус», которая была направлена на обнаружение нарушений, допускаемых водителями, перевозящими пассажиров, а также на проверку технического состояния транспортных средств.

Таким образом, по данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, за указанный период на территории страны было задокументировано более 1 200 нарушений ПДД. Самыми частыми нарушениями стали: эксплуатация транспортных средств с техническими дефектами (более 300), несоблюдение правил транспортировки пассажиров, нарушение скоростного режима (230), эксплуатация транспортного средства, которое не прошло техосмотр (49), а 4 водителя перевозили пассажиров без соответствующей категории водительских прав.

В связи с этим НИП рекомендует в случаях, если пассажир заметил, что водитель проявляет агрессивное поведение и нарушает траекторию движения, поступать следующим образом:

  • попросить водителя остановить транспортное средство, чтобы можно было выйти из него;
  • сообщить о случившемся в службу 112;
  • сообщить об этом операторам фирмы, на которую водитель работает;
  • не боятся вмешаться, ведь таким образом можно предотвратить трагедию и спасти человеческие жизни.
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