Результаты проверок НАБПП: полсотни нарушений за 2 недели

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С 11 по 24 января сотрудниками Национального агентства безопасности пищевых продуктов было проведено 5 проверок экономических агентов в области растительной продукции, а также 150 проверок транспорта. Контроль также прошли 12 экономических агентов, который выращивают и реализуют на местном и на зарубежном рынке семена и саженцы.

За указанный период времени инспекторы агентства провели запланированные и внезапные проверки на 8 фермах крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов и домашних птиц и 10 частных хозяйствах. Также специалисты проверили 4 аптеки, 5 продуктовых магазинов, 11 пунктов сбора молока, 3 скотобойни, 4 холодильные камеры, 1 продуктовый рынок, 3 магазина с мясной продукцией и 1 птицефабрику. Контроль также прошла пекарня, мельница, станция розлива воды, 2 винодельни, 8 хранилищ пищевых продуктов и 1 пасека.

В то же время был проведён контроль в 43 продуктовых магазинах, 18 лавках и в 4 специализированных магазинах, а также в 12 банкетных залах, 20 кафе, 12 барах, 1 столовой, 1 пиццерии, 8 школьных пищеблоках, и 13 пищеблоках дошкольных учреждений.

В итоге было обнаружено 51 нарушение, выписаны 55 рекомендаций и 30 протоколов о нарушениях, предусматривающие наложение штрафов в размере 53 050 леев.