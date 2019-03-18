Результаты проверок на границе: 17 водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки пассажиров (ФОТО)

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В целях предотвращения незаконных пассажироперевозок в ряде пропускных пунктов были проведены тщательные проверки. Акцию инициировали сотрудники Пограничной полиции, Национального агентства автомобильного транспорта и Государственной налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, контроль проводился в трёх таможенных пунктах: Скуляны, Костешты и Леушаны. В результате этого были задокументированы 17 водителей, которые не приняли во внимание существующие правила и нарушили условия перевозки пассажиров. Согласно полученным данным, такие проверки проводились и на прошлой неделе в пунктах пересечения Кагула, Вулканешт и Джурджулешт. Тогда было оштрафовано 15 пассажироперевозчиков.

Таким образом, водители, которые были задокументированы, получили штраф в размере до 12 500 леев. Кроме этого, они были лишены регистрационных номеров на 6 месяцев.

В связи с проверками, проводимыми утром 18 марта, группа пассажироперевозчиков попыталась заблокировать проезд к контрольно-пропускному пункту Леушаны. Представители Национального инспектората патрулирования, а также Инспектората полиции Хынчешт получили об этом информацию, их попросили вмешаться в данную ситуацию.

Пограничная полиция призывает водителей, которые предоставляют услуги в сфере пассажироперевозок, легализовать свою деятельность.