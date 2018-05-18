Результаты операции “Тень”: было выявлено 226 нарушений тонировки автомобильных стёкол (ФОТО)

Национальный инспекторат патрулирования объявил о завершении операции “Тень”, которая проходила на всей территории Молдовы с 4 по 15 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот короткий период инспекторы патрульной полиции выявили 226 нарушений в связи с чрезмерной тонировкой стёкол автомобилей. По данным НИП, 218 водителей-нарушителей сняли тонирующую плёнку с автомобильных окон на месте, а 8 был поставлен запрет на пользование автомобилем путём снятия номерных знаков до тех пор, пока не будут устранены все несоответствия. Проще говоря, водители отказались снимать плёнку на месте, несмотря на то, что та показала превышающий уровень тонировки.

Операция направлена на повышение дисциплинированности водителей и привлечение их внимания к рискам, которым они подвергаются во время движения из-за тонированных стекол или в случаях, если на них нанесены объекты, которые уменьшают поле зрения водителя.

Стоит отметить, что за управление автомобилем с тонированными окнами законодательство Республики Молдова предусматривает штраф, достигающий 1 200 леев, и наложение 3 штрафных баллов.