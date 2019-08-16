Результаты операции “МАК-2019” в Комрате: правоохранителями обнаружено несколько плантаций конопли (ФОТО)

Результаты операции “МАК-2019” в Комрате: правоохранителями обнаружено несколько плантаций конопли (ФОТО)

В рамках проводимой 14 и 15 августа спецоперации “МАК-2019”, сотрудниками Отдела расследования преступлений совместно с сотрудниками Отдела общественной безопасности Инспектората полиции Комрат были проведены санкционированные обыски.

В результате во дворах четырёх домовладений в Комрате и во дворе домовладения жителя села Конгаз были обнаружены немалые площади возделываемых кустов конопли. Также были обнаружены и изъяты приспособления для употребления наркотических средств, пишет upatogagauzia.md.

Управление полиции АТО Гагаузия призывает всех жителей проявлять гражданскую ответственность и сообщать в полицию обо всех фактах незаконного выращивания и реализации наркотических средств.

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