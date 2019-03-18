Результаты обысков в МВД: задержаны чиновник и экономический агент

Результаты обысков в МВД: задержаны чиновник и экономический агент

В результате обысков, проводимых сегодня сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры в Министерстве внутренних дел, был задержан глава одного из отделов Службы внутренней безопасности и антикоррупции.

Чиновник является фигурантом трёх уголовных дел. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы МВД и Антикоррупционной прокуратуры, пишет tv8.md. Сотрудник МВД и экономический агент были задержаны на 72 часа. Последний признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее мы сообщали, что руководитель одного из отделов Службы внутренней безопасности МВД Руслан Генчу подозревается в совершении нескольких преступлений, среди которых незаконное обогащение. Его коллеги сообщили, что субъектом расследования являются несколько квартир, которые Генчу зарегистрировал на имя своей бабушки.

Обыски прошли в офисах и по месту жительства подозреваемых. Задержанные подозреваются в отмывании денег, извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением.

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